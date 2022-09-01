Власти Энергодара сообщили о высадке украинского десанта в районе города

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Группа украинского десанта высадилась в четверг утром в районе Энергодара, территорию которого контролирует Россия, по украинским военным открыт огонь, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Волга.

"Произошла высадка украинского десанта, они на данный момент обездвижены, лежат на дачном поселке. Работает наша авиация по ним. Разведчики вычислили место их нахождения, на данный момент наносится огневое поражение. Думаю, в ближайшее время все будет закончено, и мы победим", - сказал Волга.

По его словам, перед высадкой десанта велась артиллерийская подготовка.

Как сообщалось, Энергодар утром в четверг подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад. Как минимум три человека погибли, один пострадал.

В ближайшее время ожидается прибытие в город делегации МАГАТЭ, эксперты планируют ознакомиться с работой Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, сейчас работают только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Официально полная программа миссии МАГАТЭ на АЭС не озвучивалась. По словам главы временной администрации Запорожской области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день, но он не исключает, что она может быть сорвана из-за обстрелов ВСУ. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.