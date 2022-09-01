В Казахстане объявлена частичная амнистия участникам январских событий

Под нее не попадут те, кому вменяют организацию беспорядков и госизмену

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести разовую амнистию участников январских событий в стране. Он заявил об этом в послании к народу.

Он уточнил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

"Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январского события, - сказал Токаев. - И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане".

В начале января 2022 года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали 230 человек, в том числе 19 сотрудников силовых структур.

По следам этих событий были возбуждены около 3000 уголовных дел.

В марте Токаев заявил, что в январских событиях было иностранное вмешательство и попытка отстранить его от власти, и что среди среди участников попытки переворота были известные люди.