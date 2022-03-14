В Казахстане в январских беспорядках погибли 230 человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане во время январских массовых беспорядков погибли 230 человек, сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

"Всего по стране в ходе январских событий погибло 230 человек, в том числе 19 военных и силовиков", - сказал Асылов на заседании в мажилисе в понедельник. По его словам, больше всего людей погибло в Алма-Ате - 139 человек.

Ранее сообщалось о гибели 227 человек.

"На сегодня установлено, что при отражении атак административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидировано 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются, они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе: 48 - с огнестрельными, двое - ножевыми, трое - с другими травмами и ожогами", - сказал он.

Вместе с тем Асылов сообщил, что "в других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка, при обороне зданий акиматов (администрации города), полиции, департаментов Комитета нацбезопасности".

"На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел, из них: 11 - в Алма-Ате, восемь - Алматинская область и один - в Таразе. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, и есть погибшие от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах", - отметил генпрокурор.

Уголовные дела

По его словам, по факту беспорядков в стране возбуждено более 3,7 тыс. уголовных дел, в том числе 46 - по актам терроризма, также расследуется сотни дел по фактам пыток.

"Всего возбуждено 3770 уголовных дел. Подавляющее большинство в производстве МВД - это убийства, кражи, разбои, хулиганства, хищения оружия. Антикоррупционная служба расследует 234 дел по фактам пыток", - сообщил Асылов.

Он также отметил, что "общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых". "В основной массе - это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования", - сказал Асылов, добавив, что в целом на причастность к совершенным преступлениям проверили более 22 тыс. человек.

Кроме того, в стране расследуют семь уголовных дел в отношении начальников департаментов полиции и КНБ, покинувших здания ведомств во время январских событий.

Мнение властей

Он подчеркнул, что участие в митингах в первые дни январских событий в республике приняли более 50 тыс. человек.

"С 1 января жители западных регионов потребовали снизить цену на газ. То есть, не было никакой политики, а выдвигались чисто социально-экономические требования. Правительственная комиссия, направленная в регион, удовлетворила требования касательно цены на газ. Несмотря на это, люди вышли на улицы в Алма-Ате, Шымкенте и других регионах. Общее число участников за два дня превысило 50 тыс. человек. Больше всего в Алма-Ате", - сообщил Асылов.

В следующие дни, по его словам, скопления граждан превратились в агрессивные толпы и в 11 регионах перешли к насильственной фазе. Он подчеркнул, что события в те дни носили волнообразный характер. Первая волна - мирные митинги, затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты.

"На третьей волне присоединились криминальные банды. Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооруженные радикалы, устроив точечные атаки, по разным объектам. То есть, мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма. На конечном этапе - силовой захват власти", - заключил он.

"Конечной целью акций (январских событий - ИФ) являлся насильственный захват власти. По закону такие действия расцениваются как акты терроризма", - сказал Асылов.

Генпрокурор напомнил, что комитет национальной безопасности расследует 15 случаев государственной измены, попытки захвата власти и взяточничества в особо крупном размере. "По этим делам бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и трое его заместителей были арестованы по решению суда. Два других руководителя органа привлечены к уголовной ответственности по подозрению в превышении должностных полномочий", - информировал он. По его словам, это дело получило гриф "совершенно секретно".

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.