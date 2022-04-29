Токаев предостерег сограждан от политических игр вокруг языков

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана, председатель Ассамблеи народа республики Касым-Жомарт Токаев предупредил, что что политические игры вокруг языков могут привести к непоправимым последствиям.

"Я хочу подчеркнуть, что политические игры вокруг языков вовне могут привести к непоправимым последствиям, примеров этого на международной арене не мало. Поэтому давайте будем ответственно подходить к нашей внутренней политике", - сказал он на ХХXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он подчеркнул, что "единство ради развития является общестрановым девизом".

"Мы должны понимать и принимать друг друга, невзирая на различие во взглядах и убеждениях, искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет", - сказал президент.

"Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды", - считает президент.

"Государственным языком является казахский, и вы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и не с целью дискриминации каких-нибудь других языков и тех людей и граждан, которые говорят на других языках", - сказал он.

Токаев напомнил, что Казахстан - многоязычное государство, и назвал это "плюсом и активом".

По его словам, имеющиеся факты дискриминации со стороны так называемых "языковых патрулей" - "это все провокации, направленные на подрыв национального единства Казахстана".

"Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. Все их действия на языке профессиональных специальных служб называются активными мероприятиями и они, к сожалению, имеют место в нашей стране", - подчеркнул президент.

Ранее СМИ писали о появившихся в республике так называемых "языковых патрулях", представители которых требуют на улице или в магазинах от русскоговорящих граждан изъяснятся только на государственном, то есть казахском языке.