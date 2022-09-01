В Литве сообщили, что калининградский транзит оплачен на три недели вперед

Дальнейшие перевозки будут зависеть от того, найдется ли вариант оплаты этих услуг

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) получили авансы на 2,5 млн евро за перевозку разрешенных транзитных грузов в Калининградскую область и обратно, то есть примерно на три недели работы, сообщил руководитель компании Эгидиюс Лазаускас журналистам в четверг.

По его словам, дальнейшая перевозка этих грузов будет зависеть от того, найдут ли клиенты LTG решения по платежам и какие решения примут банки. Лазаускас не исключает, что транзит может прекратиться, и квоты на грузоперевозки останутся неиспользованными, если транспортные компании не найдут возможности законно рассчитаться с LTG, то есть перевести деньги в какой-нибудь литовский банк.

"Да, это (прекращение транзита - ИФ) может случиться, но мы точно не собираемся рвать на себе рубашку из-за этого. Этот транзит выгоден, но мы приняли стратегическое решение полностью прекратить отношения с восточным рынком в течение нескольких лет и активно ищем альтернативы", - отметил он.

По словам Лазаускаса, проблему оплаты российских грузов LTG пыталась решить разными способами: как путем обращения в литовские банки - ответы от них пока не получены, так и путем попытки открыть счет в другой стране Евросоюза.

"К сожалению, ответ европейских банков был дипломатичным, но разочаровывающим: они больше не открывают новые счета для переводов такого рода. Мы все еще ждем ответа от действующих в Литве банков", - сказал он.

Банки Siauliu bankas, Medicinos bankas и Luminor сообщили BNS, что не будут обслуживать платежи за транзит подсанкционных российских и белорусских товаров, однако в Siauliu bankas и Luminor не исключают, что могут быть исключения. В Еврокомиссии ранее разъясняли, что санкции не запрещают подобные платежи, а в правительстве Литвы заявили, что сделали все, чтобы не было препятствий для таких платежей, но решение по ним будут принимать сами банки.

LTG возобновила транзит подсанкционных грузов 22 июля, после того как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов. В этом году это количество рассчитано на основе среднего объема грузов, перевезенных по этому направлению в 2019-2021 годах.

По данным компании, данный расчетный показатель для разных товарных групп составляет: угля - 1,07 млн тонн, черных металлов - 590 тысяч тонн, древесины и изделий из нее - 60 тысяч тонн, цемента - 260 тысяч тонн, продуктов питания, кормов, напитков, табака - 60 тысяч тонн, нефти и продуктов ее переработки - 980 тысяч тонн, остальных товаров - 80 тысяч тонн. Всего 3,1 млн тонн грузов.

В августе Россия уже израсходовала транзитные лимиты по некоторым кодам подсанкционных товаров: для чугуна и стали, изделий из дерева, удобрений, этиленгликоля. LTG больше не перевозит эти товары.

В 2021 году общий объем транзита грузов между Россией и Калининградской областью достиг 5,6 млн тонн, отмечает LTG.