Квоты Литвы на грузовой транзит в Калининградскую область заканчиваются

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Калининградская область испытывает трудности с получением грузов в рамках квот, установленных Литвой для железнодорожного транзита, эти квоты заканчиваются, сообщила представитель территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) Ирина Юматова.

Она сообщила об этом на заседании региональной торгово-промышленной палаты (КТТП).

"К большому сожалению, квоты (на грузовой транзит - ИФ), которые выставила нам Литва, заканчиваются. Так, на сегодняшний день цемента нам осталось перевезти 41 тысячу тонн. Это квота до конца года. Также квоты были переданы по ряду нефтяных грузов. Здесь история повеселее, но, тем не менее, все заканчивается", - сказала она.

По ее словам, есть проблемы и с перевозкой других грузов, по которым Литва ввела квоты. Калининградская железная дорога направляла запросы литовским коллегам по данному вопросу, так как разъяснения Евросоюза по этим квотам неоднозначны.

"Но на четыре запроса получен всего один отрицательный ответ. То есть звоним, разговариваем, но пока безрезультатно. Написано недавно начальником дороги письмо на (имя - ИФ) одного из заместителей генерального директора РЖД с просьбой обратиться в МИД с пересмотром самого квотирования, самих расчетов. В расчеты не вошли транзитные грузы, в расчеты не вошли грузы, которые ехали из самой Литвы, Белоруссии. Кроме того, непонятно, что делать с новыми грузами, с новыми номенклатурами", - сказала Юматова.

Министр развития инфраструктуры правительства Калининградской области Евгения Кукушкина отметила, что по ее данным, в регион до конца года можно ввезти по квоте еще 70 тысяч тонн цемента. При этом крупнейший поставщик этого строительного материала "Евроцемент" сейчас переориентируется на поставку цемента морским путем сухогрузами. Прорабатываются возможности субсидирования этих дополнительных затрат.

Как сообщили агентству BNS в компании Lietuvos gelezinkeliai (LTG, "Литовские железные дороги), комментируя заявление властей Калининградской области о ситуации с квотами на перевозки нефтяных грузов и цемента, в этом году еще можно перевезти около 600 тысяч тонн этих товаров.

"Согласно регламенту Евросоюза, в перечень включены нефтепродукты и цемент разных кодов, количество которых оценивается конкретно при поступлении заявок. В настоящее время достигнуты средние значения некоторых из них. В этом году еще можно перевезти около 600 тысяч тонн этих товаров", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью LTG Лаура Габрилавичюте.

Литва с 17 июня ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Расчет квот, по утверждению Литвы, сделан на основании средних показателей грузопотока за последние годы. При этом транзит подсанкционных грузов автотранспортом по-прежнему запрещен.