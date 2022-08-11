Санкции ЕС против России не запрещают банкам обслуживать платежи за ж/д услуги

Представитель Еврокомиссии попросила власти Литвы довести эти разъяснения до банков страны

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, литовские власти должны донести это до сведения банков, заявила официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Относительно того, что литовские банки не обслуживают определенные платежи, литовские органы власти - на самом деле они компетентны и должны заверить банки, что санкции Евросоюза не запрещают обслуживание платежей, связанных с железнодорожным транспортом", - сказала она на пресс-конференции.

"Альтернативные возможности обслуживания таких платежей могут быть дополнительно изучены органами власти Литвы, например, с банками или другими субъектами в каждом конкретном случае", - добавила она.

"Мы знаем, что некоторые банки приняли решение остановить платежное обслуживание российских и белорусских компаний и граждан этих стран. Это индивидуальные решения, принимаемые отдельными банками после внутренней оценки рисков", - добавила Подеста.

Она повторила, что пояснения, ранее выпущенные Еврокомиссией, разрешают железнодорожный транзит между Россией и Калининградской областью.

"Мы уже разъясняли, что транзит товаров между материковой частью России и Калининградом может продолжаться при определенных условиях и при проведении литовскими ведомствами проверок. Они должны обеспечить выполнение санкций Евросоюза и транзит в соответствии с этими правовыми требованиями", - сказала Подеста.

Литва с 17 июня ограничила транзит подсанкционных грузов по железной дороге и автотранспортом в Калининград и обратно. Еврокомиссия 13 июля с определенными оговорками разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Литвы.

С 22 июля Литва официально разрешила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Автомобильным транспортом транзит таких грузов запрещен.

В конце июля ситуация с транзитом снова обострилась из-за рисков проблем с его оплатой. Литовский Siauliu bankas объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь назвал это новым ударом по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении", поскольку Вильнюс замкнул все платежи в адрес "Литовских железных дорог" за перевозку грузов на единственный банк - Siauliu bankas. Позже Служба расследований финансовых преступлений Литвы допустила исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

МИД Литвы предложил России самой найти способ для расчетов.