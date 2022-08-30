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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине", - говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин "тепло поздравил" Лукашенко с днем рождения, заявили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

"Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности", - говорится в поздравлении Путина Лукашенко по случаю дня рождения.

Президент РФ пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

"Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения, позволяющие откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства", - отметил Путин.

Путин подчеркнул, что это отвечает коренным интересам братских народов двух стран.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Украина
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