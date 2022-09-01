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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Лукашенко заявил, что в Белоруссии исчерпан "лимит войн и революций"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике исчерпан "лимит войн и революций". Он сказал это на открытом уроке во Дворце независимости в Минске.

"Мы должны придерживаться той толерантности, которая подарена нам предками. И мы будем всегда следовать этому курсу. И если кто-то с оружием в руках внутри или извне попробует этот курс сломать, мы ответим. Как это было совсем недавно", - отметил он.

"Повторю: нам, белорусам, война не нужна. Слишком много испытали за свою многовековую историю. Достаточно настрадались. Лимит войн и революций исчерпан", - подчеркнул он.

Сейчас, по его оценке, Белоруссия оказалась "в эпицентре противостояния Запада и Востока".

"И чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Вот для чего нужны уроки истории! Для сегодняшнего. Которые учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Ни у кого из вас. Снова будут учить польскому или какому-то языку, и попробуйте чего-то ляпнуть на русском или белорусском", - объяснил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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