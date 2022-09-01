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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Лукашенко никогда не получал от Путина предложения включить Белоруссию в состав РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что во время его президентства республика не лишится независимости, а президент России Владимир Путин никогда не предлагал включить страну в состав РФ.

"При мне нет. При вас (новом поколении) - не знаю. Не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте", - сказал Лукашенко на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

"Никогда президент Путин мне не говорил: "Слушай, давай ты в состав России входи". Никогда", - добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что страны взаимовыгодно сотрудничают, и Белоруссия получает энергоресурсы по ценам, аналогичным с внутрироссийскими.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
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