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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Парламент Чехии не стал объявлять недоверие правительству

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Чехии выдержало голосование о доверии, которое провели в парламенте в связи с обострением проблемы роста цен на электроэнергию, сообщает Associated Press.

Голосование состоялось после обсуждения депутатами сложившейся ситуации. Обсуждение продлилось около 22 часов. В итоге только 84 из 200 парламентариев высказались против действующего правительства.

Представители оппозиционных парламентских фракций обвинили правительство в том, что оно недостаточно помогает людям и предприятиям, чтобы справиться с высокими ценами на электричество и природный газ.

В правительстве в свою очередь заявили, что представили план финансовой поддержки сограждан.

Кроме того, представители оппозиционных фракций парламента Чехии требуют отставки министра внутренних дел Вита Ракушана. Его подозревают в связях с коррумпированными чиновниками, отмечает агентство.

Чехия
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