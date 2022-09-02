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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Лондонская биржа металлов приостановит регистрацию 19 компаний

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) приостановит регистрацию на временной или постоянной основе 19 производителей за несоблюдение требований к ответственному источнику происхождения металлов. Это станет одной из крупнейших "встрясок" за всю 145-летнюю историю биржи, отмечает Financial Times.

Биржа впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований к поставщикам, ранее LME использовала исключительно металлургические стандарты для определения того, кто может торговать на ее площадке.

В соответствии с правилами, введенными в 2022 году, все зарегистрированные на бирже производители должны продемонстрировать, что кобальт, алюминий и медь, которые они поставляют на рынок, получены с соблюдением прав человека и не способствуют финансированию конфликтов или коррупции. Причиной такого шага стали возникшие в 2017 году опасения, что торгующийся на LME кобальт был получен с использованием детского труда в Демократической Республике Конго. Этот металл является ключевым при производстве аккумуляторов для электромобилей и смартфонов.

Более 96% производителей представили LME информацию в конце июня, но те, кто не соответствует требованиям, больше не смогут продавать металл на рынке, говорится в сообщении биржи. Деятельность компаний, которые не до конца провели работу по соответствию требованиям, будет приостановлена до ее завершения.

LME не назвали эти 19 компаний, не соответствующих требованиям.

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