Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет состоять из двух инспекторов, заявил в пятницу глава агентства Рафаэль Гросси.

"Как я уже говорил после проведения инспекции на АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на объекте, его обеспечат два наших эксперта", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.

По его словам, пока на ЗАЭС продолжают работать шестеро экспертов агентства.

Гендиректор МАГАТЭ также ответил утвердительно на вопрос о том, обе ли стороны - Москва и Киев - согласились на постоянное присутствие агентства на АЭС.

Кроме того, Гросси заверил журналистов, что во время осмотра Запорожской АЭС ему показали абсолютно все, что его интересовало.

"Я увидел все, что просил осмотреть", - сказал он. Гросси пояснил, что даже когда у него возникали дополнительные вопросы уже непосредственно во время осмотра АЭС, ему шли навстречу.

Он высоко оценил тот факт, что у МАГАТЭ будет постоянная миссия на электростанции. "Это как небо и земля", - сказал Гросси. Он пояснил, что отныне агентство сможет самостоятельно собирать информации о связанных с АЭС событиях.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что больше всего обеспокоен "физической целостностью станции, вопросом ее электроснабжения, вопросами, связанными с персоналом".

"По остальным проблемам - работать можно", - считает он.

Накануне глава МАГАТЭ заявил, что на ЗАЭС предстоит выполнить еще большой объем работ.

"Я только что завершил первое посещение основных мест, которые мы хотели увидеть в ходе первого визита на объект. Разумеется, еще много чего предстоит сделать", - сказал Гросси в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе Гросси, накануне покинули город.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.