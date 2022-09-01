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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в четверг на территорию АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины, передал корреспондент "Интерфакса".

Кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 по московскому времени.

По данным корреспондента "Интерфакса", за час до прибытия еще продолжались обстрелы - взрывы были слышны в разных частях города.

Ранее в четверг член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что "миссия МАГАТЭ на девяти белых внедорожниках "Тойота" с капсульной бронировкой пересекла КПП в Васильевке и поехала в направлении Энергодара".

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Официально полная программа миссии на АЭС не озвучивалась. По словам главы военно-гражданской администрации области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины, сказал он.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

МАГАТЭ Запорожская АЭС Украина Запорожская область
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