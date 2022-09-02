Глава МАГАТЭ запланировал предоставить доклад по ситуации на ЗАЭС на следующей неделе

Фото: Heinz-Peter Bader/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что предоставит доклад по итогам визита на Запорожскую АЭС Совету управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.

"Я надеюсь, что мы предоставим доклад на следующей неделе, когда у нас будет больше информации по ситуации", - сказал Гросси.

Он также отметил, что работа на ЗАЭС организована профессионально, но в сложившихся условиях присутствие экспертов МАГАТЭ крайне важно.

"Станция работает, существует профессиональное сотрудничество между экспертами, которые все являются специалистами в ядерной области, так что они понимают, что они делают, и знают, о чем они говорят", - заявил Гросси.

"Однако, существуют и объективные сложности, поэтому наше присутствие там играет очень большую роль, поскольку мы можем постоянно взаимодействовать с людьми. Поэтому, полагаю, присутствие этой миссии имеет большую значимость", - добавил глава МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе Гросси, вечером того же дня покинул город.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.