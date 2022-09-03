Власти Запорожья заявили, что ВСУ снова обстреливают ЗАЭС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в пятницу вечером, что украинские войска снова ведут обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"ЗАЭС снова под обстрелом", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что за последние два часа в районе электростанции "как минимум, четыре прилета "тяжелого"".

Миссия МАГАТЭ посетила АЭС в Энергодаре днем в четверг. Часть делегации, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город.

В пятницу Гросси заявил, что предоставит доклад по итогам визита на ЗАЭС Совету управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.