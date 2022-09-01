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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Китайские тайконавты завершили выход в открытый космос, выполнив все задачи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты Чэнь Дун и Лю Ян завершили выход в открытый космос для проведения работ вне Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", выполнив все поставленные задачи. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Чэнь Дун и Лю Ян вернулись в модуль 2 сентября в 00:33 по пекинскому времени (1 сентября в 19:33 по Москве), спустя шесть часов после начала работ в рамках внекорабельной деятельности", - говорится в сообщении управления.

Тайконавты покинули шлюзовой отсек модуля "Вэньтянь" для проведения монтажных работ снаружи станции в 19:09 по пекинскому времени (в 14:09 по Москве). Впервые для проведения внекорабельной деятельности (ВКД) был использован шлюзовой отсек нового экспериментального модуля, прежде для осуществления ВКД использовался только базовый модуль "Тяньхэ".

За время нахождения вне станции Чэнь Дун и Лю Ян выполнили все поставленные задачи – установили насос снаружи экспериментального модуля "Вэньтянь", подняли на нём панорамную камеру, разместили платформу для выполнения монтажных работ и провели ряд тестов, связанных с противодействием чрезвычайным ситуациям во время работы на орбите.

"Выход в космос признан полностью успешным", - заключили в CMSA.

В сообщении CMSA отмечается, что в ходе работ тайконавты при поддержке третьего члена экипажа Цзая Сючжэ, находившегося в базовом модуле, использовали малую роботизированную руку-манипулятор длиной пять метров, установленную на "Вэньтяне".

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года. В июле на станцию прибыл экспериментальный модуль "Вэньтянь", который будет использоваться для проведения научных экспериментов.

В конце 2022 года на станцию прибудет другой экспериментальный модуль - "Мэньтянь". После его интеграции этап строительства будет завершен и начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2024 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Китай
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