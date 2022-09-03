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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что представит международному сообществу документальные подтверждения нарушений США и Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

"По инициативе Российской Федерации на предстоящей неделе состоится совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения, нарушения ими статей I и IV Конвенции", - сказал на брифинге в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Как он заявил, "мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера".

"В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира", - рассказал Кириллов.

Как он отметил, "с 2010 года на приграничных с Украиной территориях РФ фиксируется рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-Крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков".

Кириллов заявил, что "РФ как ответственный участник Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в полной мере осознает весь спектр угроз, связанных с возможными последствиями ее нарушения при проведении работ в украинских биолабораториях".

Украина США Минобороны РФ Игорь Кириллов
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