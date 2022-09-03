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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил в поддержку призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены на российский газ, поставляемый в государства ЕС, сообщили европейские СМИ.

"Мы за принцип "потолка" цены на газ", - заявил Ле Мэр "на полях" экономического форума, проходившего в субботу в Италии.

"Но, чтобы ограничение цены на газ оказалось эффективным, нужны его совместные закупки", - уточнил французский министр.

При этом Ле Мэр высказал мнение, что проект разделения цен на газ и электричество, обсуждаемый в государствах Евросоюза, не должен затягиваться до провозглашенной фон дер Ляйен реформы европейского рынка электроэнергии, так как на её подготовку уйдут месяцы.

Накануне председатель Европейской комиссии заявила, что настало "самое время для введения "потолка" цен на российский трубопроводный газ, поставляемый в Европу".

Фон дер Ляйен также объявила 29 августа на стратегическом форуме в словенском Бледе, что Евросоюз готовит срочные изменения и структурную реформу на рынке электроэнергии.

По ее словам, скачок цен на электричество "ясно показывает пределы нынешнего функционирования рынка", который "был сформирован в совершенно ином контексте".

"Вот почему мы сейчас работаем над срочным вмешательством и структурной реформой рынка", - сказала глава Еврокомиссии, чьё выступление цитировали европейские СМИ.

Брюно Ле Мэр Франция
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