Спецкорпус и емкость с водой у энергоблока ЗАЭС повреждены украинским обстрелом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Спецкорпус, бетонное ограждение и емкость с водой около энергоблока получили повреждения в результате украинского удара по территории АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации города.

"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех артиллерийских ударах по территории Запорожской АЭС в понедельник. Ключевые узлы не повреждены, радиационный фон в норме.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.