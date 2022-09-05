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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Власти Энергодара сообщили о трех артударах по территории ЗАЭС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области днем в понедельник подверглась обстрелу со стороны Украины, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции. Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что огонь по территории электростанции ведется хаотично. "Радиационный фон находится в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены", - уточнили в пресс-службе.

В администрации города сообщили, что экстренные службы находятся в готовности оказывать первую помощь и устранять последствия в случае повреждения инфраструктуры, поскольку "существует дальнейшая опасность артиллерийских ударов".

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работают только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно. С утра один из них остановлен из-за ремонта ЛЭП.

Энергодар Запорожская область Украина Запорожская АЭС
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