Власти Запорожья сообщили, что эксперты МАГАТЭ пережидают удары по ЗАЭС в бомбоубежище

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ во время ударов по территории АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области находятся в бомбоубежище, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.

"Они (эксперты МАГАТЭ - ИФ) вообще пассивно себя ведут. Во время обстрелов уходят в бомбоубежище. И себе записывают, но мы пока реакции никакой не видим", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось о трех артиллерийских ударах по территории Запорожской АЭС в понедельник. Ключевые узлы не повреждены, радиационный фон в норме.

"В настоящий момент устраняются последствия прилетов. Прямых попаданий не было, жертв нет, серьезных разрушений тоже. Станция работает в штатном режиме. В настоящий момент на 80% работает один блок", - уточнил глава области.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.