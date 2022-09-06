Энергодар обесточен из-за повреждения ЛЭП около ЗАЭС после обстрела ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли во вторник артиллерийский огонь по Энергодару на подконтрольной РФ части Запорожской области, город обесточен, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Как уточнил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале, мощность единственного работающего энергоблока АЭС - шестого - снижена до 150 МВт, станция работает на обеспечение собственных нужд. Всего, по его данным, зафиксировано семь "прилетов "тяжелого" в район учебно-тренировочного центра".

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно. С понедельника пятый остановлен из-за ремонта поврежденных обстрелами ЛЭП.