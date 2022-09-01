США не выдали визы главе МВД РФ и членам его делегации для встречи в ООН

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон не выдал российской делегации во главе с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым визы для участия во встрече глав полицейских служб ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Из-за действий американской стороны сорвалось участие в саммите российской делегации МВД РФ, возглавляемой министром Владимиром Колокольцевым. Российская делегация просто-напросто не получила визы", - сказал Небензя, выступая на этой встрече.

Он назвал действия США "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона подала все заявки на визы для участия в Генеральной ассамблее ООН с большим запасом времени.

Он добавил, что российскую сторону также беспокоит то, как будут выдаваться визы журналистам, которые будут сопровождать министра в поездке в Нью-Йорке.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия продолжит настаивать "на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН".

"Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН. (...) США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".