Папа римский прибыл в Казахстан

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск прибыл во вторник в столицу Казахстана для участия в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщила пресс-служба главы государства.

"В столичном аэропорту приземлился самолет папы римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом", - говорится в сообщении.

"Высокого гостя встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев", - отметили в пресс-службе.

Накануне в МИД Казахстана сообщали, что главу католической церкви в его поездке будут сопровождать более 80 представителей СМИ из числа его пула.

Ожидается, что помимо участия в съезде, понтифик совершит мессу для 3 тыс. паломников, приехавших в столицу Казахстана из стран Центральной Азии и других соседних государств.

Организаторы сообщали, что в съезде лидеров мировых и традиционных религий примут участие около 100 делегаций из 50 стран, в том числе представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и других религий.

Среди участников также Верховный имам аль-Азхара Ахмед Мохаммед Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф и другие религиозные лидеры, а также представители ряда международных организаций.

Тема нынешнего съезда обозначена как "Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период".