Папа римский посетит Казахстан в середине сентября

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Понтифик нанесет этот визит по приглашению Токаева.

Ожидается, что Франциск встретится с высшим руководством Казахстана и примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В июле папа посетил Канаду, где извинился за участие католической церкви в насильственной ассимиляции детей коренных народов. До этого визита Франциск выражал надежду, что после поездки в Канаду он сможет посетить Россию и Украину. В Кремле отметили, что подготовка к этому визиту не начиналась.

30 июля Франциск сказал, что по состоянию здоровья больше не сможет совершать пастырские визиты так же активно, как раньше, и не исключил возможности отхода от дел. Из-за проблем с коленным суставом понтифик несколько месяцев передвигается в инвалидном кресле. От операции он отказывается.