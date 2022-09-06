ЕС указал Турции на неприемлемость угроз в адрес Греции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что непрекращающиеся враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции и греческого народа вызывают серьезную обеспокоенность в ЕС.

"Европейский союз неоднократно подчеркивал, что разногласия необходимо урегулировать мирным путем, при полном соблюдении международного права и жизненно важных и законных интересов стран. Угрозы и агрессивная риторика неприемлемы и должны прекратиться", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

В документе указывается на то, что "участие в содержательном и искреннем диалоге необходимо для разрядки напряженности, содействия взаимопониманию и развития добрососедских отношений".

"ЕС вновь заявляет о своих ожиданиях от Турции, что она будет серьезно работать над устойчивой деэскалацией напряженности в интересах региональной стабильности в Восточном Средиземноморье и полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС", - подчеркнул представитель ЕВС.

Ранее президент Турции Реджем Тайип Эрдоган предупредил Грецию о серьезных последствиях, в случае если та будет провоцировать турецких военных. В частности, он раскритиковал Грецию за то, что ее ВВС, по утверждению Анкары, летом неоднократно поднимались на перехват турецких военных самолетов. Более того, по версии турецкой стороны, греческие пилоты при этом совершали захват потенциальной цели на своих РЛС.

Такие инциденты происходят на фоне обострения отношений между Грецией и Турцией. Страны много лет спорят по вопросу суверенитета в акватории Эгейского моря.

Турция информировала об этих инцидентах НАТО. Как Анкара, так и Афины входят в этот военный альянс.