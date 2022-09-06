The Guardian сообщила, что Трасс наметила ряд кандидатов на ключевые министерские посты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лиз Трасс, победившая на выборах премьер-министра Великобритании, фактически определилась с кандидатами на посты глав ключевых министерств своего кабинета, сообщила газета The Guardian.

По оценкам издания, министром иностранных дел Трасс планирует назначить Джеймса Клеверли, который в правительстве уходящего премьера Бориса Джонсона занимал пост государственного министра по делам Европы и Северной Америки.

Ближайшему союзнику нового премьера Кваси Квартенгу - министру предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии при Джонсоне - газета прочит пост канцлера казначейства.

Генпрокурор Суэлла Браверман может стать министром внутренних дел, глава Минобороны Бен Уоллес, вероятно, сохранит свой пост.

Как пишет The Guardian, основному сопернику Трасс в премьерской гонке экс-главе Мифина Риши Сунаку место в правительстве не будет предложено, что является нарушением традиции, согласно которой претендентам на лидерство предлагались должности в кабинете министров.

В то же время, как сообщил телеканал Sky News, ряд министров и чиновников кабинета Джонсона уже заявил о намерении оставить свои посты с избранием Трасс.

По данным телеканала, министр внутренних дел Прити Патель сообщила, что уйдет в отставку, когда Трасс вступит в должность премьера. Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис сообщила своему окружению, что не останется в кабинете министров, хотя и получила предложение остаться на этом посту. О своем уходе заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

Как сообщалось, в понедельник глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил, что Трасс одержала победу в гонке за пост лидера консервативной партии, обойдя Сунака.

Ожидается, что Трасс начнет перестановки в кабинете министров уже во вторник.