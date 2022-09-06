Джонсон в прощальной речи выразил поддержку правительству во главе с Трасс

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уходящий с поста премьера Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил о поддержке Лиз Трасс и выразил уверенность, что новое правительство поможет стране преодолеть энергетический кризис.

"У нас останется экономическая сила, чтобы предоставлять людям средства, которые им необходимы, чтобы преодолеть этот энергетический кризис. (...) Я знаю, что Лиз Трасс и отзывчивое правительство консерваторов сделает все, что в наших силах, чтобы помочь людям пережить этот кризис. Наша страна преодолеет его", - сказал Джонсон в прощальном выступлении у резиденции на Даунинг-стрит.

Он добавил, что будет выражать новому правительству "поддержку на каждом этапе пути".

"Настали сложные времена для экономики, для семей по всей стране. Мы можем и мы пройдем через это, и станем сильнее. Я бы хотел сказать моим коллегам из Консервативной партии, что настало время поддержать Лиз Трасс, ее команду и ее программу и работать на благо народа", - подчеркнул Джонсон.

Позднее во вторник Джонсон новый лидер британской Консервативной партии Лиз Трасс прибудут на разных самолетах в шотландский город Абердин для встречи с королевой Елизаветой II в замке Балморал.

По данным телеканала Sky News, ожидается, что Джонсон прибудет в королевскую резиденцию приблизительно в 11:20 по местному времени (13:20 по московскому времени) и заявит монарху об отставке. Затем в замок пригласят его преемника для первой частной аудиенции с королевой. Ожидается, что Трасс прибудет в Балморал в 12:10 по местному времени (14:10 по московскому), и Елизавета II назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

Ранее во вторник издание The Guardian сообщило, что Трасс, одержавшая победу в борьбе за лидерство в Консервативной партии, фактически определилась с кандидатами на посты глав ключевых министерств своего кабинета.

По данным издания, министром иностранных дел Трасс планирует назначить Джеймса Клеверли, который в правительстве Джонсона занимал пост государственного министра по делам Европы и Северной Америки. Ближайшему союзнику нового премьера Кваси Квартенгу - министру предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии при Джонсоне - могут дать пост канцлера казначейства. Генпрокурор Суэлла Браверман может стать министром внутренних дел, глава Минобороны Бен Уоллес, вероятно, сохранит свой пост.

Как пишет The Guardian, основному сопернику Трасс в премьерской гонке экс-главе Минфина Риши Сунаку место в правительстве не предложат, что является нарушением традиции, согласно которой претендентам на лидерство предлагались должности в кабинете министров.

В то же время, как сообщил телеканал Sky News, ряд министров и чиновников кабинета Джонсона уже заявил о намерении оставить посты с избранием Трасс.