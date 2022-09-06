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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

МВД сообщило о взрыве в центре Бердянска

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел во вторник около здания администрации в Бердянске на подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщили в ГУ МВД региона.

"Взрыв прогремел у здания администрации в Бердянске. Подробности уточняются", - сообщается в телеграм-канале полиции.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов уточнил в своем телеграм-канале, что взрыв произошел в центральной части города. Он опубликовал фото, на котором виден поднимающийся дым.

Бердянск Запорожская область
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