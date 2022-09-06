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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Комендант Бердянска в тяжелом состоянии попал в больницу после взрыва в центре города

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Комендант Бердянска госпитализирован после взрыва его автомобиля у здания администрации города на подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщили в мэрии.

"В самом центре Бердянска, возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении телеграм-канала администрации.

Взрывом повреждены три автомобиля, в которых никого не было.

Власти города обвинили в теракте украинскую сторону.

О взрыве ранее сообщалось со ссылкой на ГУ МВД Запорожской области.

Бердянск Запорожская область
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