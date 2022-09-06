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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Подача воды и электроэнергии возобновлена в Энергодаре после обстрела

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Энергодара (подконтрольная РФ часть Запорожской области) восстановили подачу электричества и воды после перебоев из-за обстрела Вооруженными силами Украины, сообщил член совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Об этом Рогов заявил в эфире Первого канала во вторник.

Ранее сообщалось, что около полудня Энергодар был обесточен из-за повреждения ЛЭП около ЗАЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. Мощность единственного работающего энергоблока - шестого - снижена до 150 МВт, станция работает на обеспечение собственных нужд.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно. С понедельника пятый остановлен из-за ремонта поврежденных обстрелами ЛЭП.

Энергодар ВСУ Украина Запорожская область
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