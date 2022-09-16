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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Замглавы администрации Бердянска убит вместе с женой

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двойное убийство совершено в Бердянске на подконтрольной РФ части Запорожской области, жертвами стали замглавы администрации по ЖКХ и его жена - руководитель местного избиркома, сообщили в городской администрации.

"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются.

Бердянск Запорожская область
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