Замглавы администрации Бердянска убит вместе с женой

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двойное убийство совершено в Бердянске на подконтрольной РФ части Запорожской области, жертвами стали замглавы администрации по ЖКХ и его жена - руководитель местного избиркома, сообщили в городской администрации.

"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются.