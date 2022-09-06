Сбор за шенген для россиян подорожает до 80 евро, срок выдачи может вырасти до 45 дней

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Предложение о приостановке действия соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией, выдвинутое Еврокомиссией (ЕК), предусматривает увеличение визового сбора и удлинение сроков выдачи визы.

"Предложение о приостановлении действия соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией положит конец всем упрощениям для российских граждан, обращающихся за краткосрочной визой в Шенгенскую зону. Вместо этого будут применяться общие правила визового кодекса. На практике российские граждане столкнутся с более высоким визовым сбором, который увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей", - сообщается в коммюнике Еврокомиссии.

В нем также указывается, что увеличение стандартного срока для принятия консульствами стран ЕС решений по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. "Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дальнейшее рассмотрение заявления", - сказано в документе.

Вводятся более строгие правила для многократных виз. Потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме", объясняется в коммюнике ЕК.