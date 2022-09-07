Страны Балтии завершают согласование соглашения об ограничении въезда россиян в ЕС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Страны Балтии завершают работу над совместным соглашением, которое ограничит въезд россиян с шенгенскими визами в Евросоюз.

Об этом главы дипломатических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии заявили в Каунасе после встречи министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8).

"Страны Балтии в основном достигли (договоренности)", - сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич журналистам. По его словам, окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис со своей стороны сообщил, что решение этого вопроса ожидается в ближайшее время. "Я надеюсь, что это уже вопрос дней, может быть, недель", - сказал он.

Ландсбергис также отметил, что точная дата вступления в силу ограничений для туристов пока не ясна, поскольку в странах отличаются схемы принятия решений. В Литве это планируется сделать в рамках чрезвычайного положения.

Ограничения со стороны Литвы

Согласно постановлению литовского правительства, которое еще должен утвердить Сейм, режим ЧП в Литве, введенный 24 февраля и действующий до 15 сентября включительно, будет продлен до конца дня 16 декабря. При этом он будет распространяться уже не на всю территорию страны, а только на границу с Россией и Белоруссией, а также на пункты пропуска за пределами приграничных районов (то есть в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале и т.д.).

В постановлении кабинета министров также прописано намерение ограничить въезд граждан России в Литву.

"С учетом текущей картины угроз, предлагается новая чрезвычайная мера, которая заключается в ограничении передвижения граждан Российской Федерации через границу Европейского союза", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, представляя документ.

Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечивать, чтобы на территорию Литвы через внешнюю границу Евросоюза пропускались только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям. Эти критерии еще не определены, их должно подготовить министерство иностранных дел по согласованию с Латвией и Эстонией.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это не международное соглашение (об ограничении въезда россиян с шенгенскими визами в ЕС - ИФ), а отдельные национальные соглашения, которые согласуются между собой.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки ждет разъяснений Еврокомиссии по поводу того, может ли страна не впускать россиян, обладающих шенгенскими визами. "Мы хотим, чтобы комиссия представила правовое разъяснение", - сказал он.

Приостановка облегченного визового режима

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. "Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йохансон.

Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях - до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены.

Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.

Финляндия, Польша, Эстония, Литва и Латвия начали усиливать пограничный контроль и призвали к полному запрету выдачи туристических виз гражданам России. Однако Франция и Германия выступают против такого шага.