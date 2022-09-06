Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией утверждено Еврокомиссией, ожидается, что теперь Совет ЕС позже на этой неделе одобрит это предложение, заявила во вторник журналистам еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.

"Я уверена, что совет ЕС одобрит это предложение быстро, и что это произойдет уже на этой неделе. Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России", - заявила Йохансон журналистам в Брюсселе.

По ее мнению, граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и поездки в страны ЕС не являются базовым правом для российских туристов, а привилегией.

"Граждане России не должны пользоваться упрощенным допуском в ЕС. Приезд туристом в Европейский союз не относится к основополагающим правам", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, "при нынешнем состоянии дел нет основы для доверия или для привилегированных отношений с Россией".

Она объяснила, что приостановка этого соглашения означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.

Вопрос выдачи шенгенских виз россиянам широко обсуждался в конце лета и осенью странами ЕС. Представители восточной части блока настаивают на том, чтобы ввести ограничение в виде полного запрета на получение виз россиянами. Однако не все члены ЕС готовы пойти на эту меру.

Позднее стало известно, что ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, однако отменит соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Об этом в конце августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он сообщил об этом после неформального совещания в Праге глав европейских внешнеполитических ведомств.

Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече в Праге. Отдельные страны выступали за полный запрет выдавать россиянам туристические визы, чтобы лишить состоятельных граждан страны возможности отдыхать в привычных им странах, другие, в том числе Венгрия, высказывались против. Другое предложение заключалось в том, чтобы замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать визы более дорогими.

Как сообщала Financial Times, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.