Адвокат Винника считает, что его подзащитного нужно обменять на американских граждан

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат находящегося в американской тюрьме россиянина Александра Винника направил письмо в МИД России с просьбой включить его подзащитного в переговоры об обмене заключенными с Вашингтоном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст письма.

"Единственное, что может спасти Александра Винника (...) это если российские власти договорятся об обмене заключенными с США, заявил в письме министру иностранных дел России Сергею Лаврову адвокат Винника Фредерик Бело", - передает канал, утверждающий, что текст письма оказался в его распоряжении.

Ранее Винника экстрадировали из Греции. По версии американского следствия, Винник, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов. Его задержали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона.