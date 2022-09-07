Путин сообщил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

"Да, я, безусловно, доверяю этому отчету", - сказал Путин в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"МАГАТЭ - очень ответственная международная организация. Руководитель - очень профессиональный человек", - добавил президент.

При этом Путин отметил, что инспекторы МАГАТЭ находятся под давлением Запада и не могут впрямую сказать правду об обстрелах на Запорожской АЭС.

"Они находятся под давлением тех стран, где работают, в том числе США, европейских стран. Не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Это очевидные вещи", - сказал Путин.

"Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы, сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать невозможно", - отметил президент.

По словам Путина, он говорил это западным партнерам и они согласились, что это не вяжется со здравым смыслом.

"Там же осколки HIMARS валяются и других западных средств поражения. Создаёт это угрозу или нет? Конечно, создаёт", - сказал президент.