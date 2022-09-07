Глава Запорожской области усомнился в способности МАГАТЭ остановить обстрел ЗАЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины продолжают обстрел АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области и вряд ли прекратят после доклада МАГАТЭ, считает глава администрации области Евгений Балицкий.

"Если даже во время приезда МАГАТЭ они обстреливали АЭС (...) Они ничего не решат. Украина как обстреливала, так и будет обстреливать. Плевать они хотели", - сказал Балицкий "Интерфаксу" в среду.

Он подчеркнул, что его позиция может не совпасть с позицией российских дипломатов, но смысла в дальнейшей коммуникации с МАГАТЭ не видит, так как агентство "не сделало главного - не остановило обстрел станции".

"Они должны были на всех уровнях кричать, делать заявления вплоть до лишения аккредитации украинских АЭС, но они ничего этого не сделали и не сделают. Не вижу смысла тратить время на этот орган", - заявил глава администрации.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.

Визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

МАГАТЭ 6 сентября представило доклад по итогам миссии. В нем, в частности, говорится о необходимости прекратить военную активность около АЭС и создать зону безопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду на ВЭФ, что доверяет отчету МАГАТЭ. При этом он отметил, что инспекторы находятся под давлением Запада и не могут напрямую сказать правду об обстрелах. Президент также поручил "Росатому" представить предложения по обеспечению дополнительных мер безопасности на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки, однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами они несколько раз отключались.