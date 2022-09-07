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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Власти Литвы решили ограничить въезд россиян в страну

В Литве также продлевают режим ЧП, но только на границе с РФ и Белоруссией

Власти Литвы решили ограничить въезд россиян в страну
Виды Вильнюса
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Литвы постановило продлить до середины декабря чрезвычайное положение, которое теперь будет распространяться не на всю страну, а только на границу с Россией и Белоруссией, также решено ограничить въезд граждан РФ в Литву, передает агентство BNS в среду.

Отмечается, что принятое правительством постановление должен утвердить сейм (парламент) Литвы, ЧП будет действовать до конца суток 16 декабря.

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Чрезвычайное положение планируется ввести на участках границы Литвы с Россией и Белоруссией, а также на пограничных пунктах, расположенных за пределами территории пограничного участка, то есть в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Кроме того, согласно постановлению, власти Литвы также намерены ограничить въезд граждан России в Литву.

"С учетом текущей картины угроз предлагается новая чрезвычайная мера, которая заключается в ограничении передвижения граждан Российской Федерации через границу Европейского союза", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, представляя новый проект.

Служба охраны госграницы Литвы сможет пропускать некоторых российских граждан, критерии подготовит МИД республики после согласования с Латвией и Эстонией.

В среду министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили в Каунасе, что практически договорились о запрете въезда россиян с шенгенской визой, выданной любой страной ЕС. Это соглашение должно быть реализовано через национальные правовые акты.

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, точная дата, с которой будут применяться ограничения для российских туристов, пока не ясна.

ЧП было введено на всей территории Литвы 24 февраля после начала специальной военной операции России на территории Украины.

Литва
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