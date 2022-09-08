Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер вскоре после задержания

Следователи на месте преступления Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полиция канадской провинции Саскачеван в среду вечером по местному времени (в ночь на четверг по Москве) задержала Майлза Сандерсона, второго подозреваемого в организации недавнего нападения с холодным оружием, однако через несколько часов после задержания он скончался, сообщает канадская телерадиокорпорация СВС.

"Теперь, когда Майлз умер, мы никогда не узнаем мотивов преступления", - приводит СВС слова комиссара Королевской канадской конной полиции Ронды Блэкмор.

Она отметила, что "вскоре после задержания у него начались проблемы со здоровьем, его доставили в больницу, где констатировали смерть".

Причину смерти пока не называют, однако Associated Press со ссылкой на одного из местных чиновников сообщило, что Сандерсон скончался от ран, которые он нанес сам себе.

Ранее обнаружили тело Дэмиена Сандерсона, соучастника преступления, при этом, по словам Блэкмор, на нем были следы ранений, которые он не мог нанести себе самостоятельно.

Десять человек погибли и еще 18 получили ранения в воскресенье в результате нападений вооруженных ножами преступников в центральной канадской провинции Саскачеван. Блэкмор сообщила тогда, что в нападениях подозреваются Дэмиен и Майлз Сандерсоны.