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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:45

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне сигналов падения спроса в Китае и наличии достаточных объемов сырья на мировом рынке.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подешевели более чем на 3%, в четверг цены опускались до минимумов с января.

Накануне стало известно, что власти китайского города Чэнду, где проживает 21 млн человек, продлили действующий локдаун. По оценкам японского инвестбанка Nomura, в 49 городах КНР действуют всевозможные карантинные меры, которые ограничивают передвижение в общей сложности 291,7 млн человек.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $89,82 за баррель, что на $0,67 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,15 (1,3%), до $89,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,99 за баррель, что на $0,45 (0,54%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,6 (2%), до $83,54 за баррель.

Данные Министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали резкое увеличение запасов нефти в стране, что стало неожиданностью для аналитиков.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Это максимальный недельный прирост с апреля. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 333 тыс. баррелей, дистиллятов - на 95 тыс. баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

Данные Минэнерго показали "огромное" увеличение запасов нефти в США, что спровоцировало снижение цен в четверг, отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Однако "рынок быстро стабилизировался, поскольку котировки фьючерсов уже находились около перепроданных уровней после резкого падения в среду", приводит слова эксперта Market Watch.

Китай Brent WTI
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