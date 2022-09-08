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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Премьер ДНР заявил, что республика полностью обеспечена зерном

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Донецкая народная республика на 100% обеспечена зерном собственного производства, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Самообеспеченность республики зерновыми культурами собственного производства, в частности пшеницей и ячменем, а также мукой пшеничной составит 100%", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Хоценко.

Сообщается, что "уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур в республике фактически завершена, стартовала уборка поздних зерновых и технических культур, а также идет сев озимых культур под урожай следующего года".

ДНР
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