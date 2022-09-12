Патрушев заявил, что оружие для обстрелов Запорожской АЭС Украине поставляет НАТО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО предоставляет Украине оружие для обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев в понедельник в Кемерове на совещании по вопросам нацбезопасности в Сибирском федеральном округе.

"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", - сказал Патрушев.