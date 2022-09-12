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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Патрушев заявил, что оружие для обстрелов Запорожской АЭС Украине поставляет НАТО

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО предоставляет Украине оружие для обстрелов территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", - сказал Патрушев в понедельник в Кемерове на совещании по вопросам нацбезопасности в Сибирском федеральном округе.

"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев Запорожская АЭС Украина НАТО
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