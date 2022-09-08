В Британии ожидается как минимум 10-дневный траур в связи с кончиной Елизаветы II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании ожидается как минимум 10 дней траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II, после чего состоятся ее похороны, на это время, скорее всего, будут отменены крупные спортивные и правительственные мероприятия, сообщают в четверг английские СМИ.

Сообщение о смерти королевы ранее было опубликовано на официальном сайте королевской семьи, табличку с этим же текстом вывесили на воротах Букингемского дворца. Теперь тело Елизаветы доставят в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл. Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.

Чарльз - новый король Карл III

Смерть Елизаветы II означает, что ее старший сын, наследный принц Чарльз в возрасте 73 лет автоматически становится новым королем Великобритании, а его супруга Камилла - королевой.

"Смерть моей дорогой матери, Ее Величества Королевы, - момент великой грусти для меня и всех членов нашей семьи. Мы глубоко скорбим об уходе любимого монарха и любимой матери", - говорится в официальном заявлении нового короля Великобритании.

Как ожидается, в пятницу состоится ряд церемониальных мероприятий, официально отмечающих восхождение на престол нового короля. Традиционно после кончины монарха собирается Совет престолонаследия, чтобы решить организационные вопросы.

Кроме того, в Кларенс-хаус - резиденции британской королевской семьи - в четверг вечером подтвердили, что король будет править под именем Карл III.

Пока неизвестно, когда пройдет церемония коронации. Королева Елизавета II была коронована более чем год спустя после смерти отца.

Отмена мероприятий

Также ожидается, что крупные спортивные мероприятия, такие как футбольные и крикетные матчи будут отменены. Уже в сегодняшнем матче Лиги Европы, в котором английский "Арсенал" встретился со швейцарским "Цюрихом", перед началом второго тайма провели минуту молчания.

Британские СМИ передают, что, вероятнее всего, власти страны в течение десяти дней не будут проводить никаких несрочных мероприятий, которые не связаны с кончиной королевы.