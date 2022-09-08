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Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс произнесла короткую речь перед резиденцией на Даунинг стрит в связи со смертью королевы Елизаветы II.

"Смерть Ее Величества королевы - огромное потрясение для нации и мира", - заявила Трасс. По ее словам, Елизавета II была "скалой, на которой была построена современная Великобритания". Трасс добавила, что во время правления королевы Великобритания процветала, и Елизавета II дала стране стабильность и силу, которые были ей нужны.

Трасс отметила, что монархом становится принц Чарльз, и она призвала британцев объединиться в его поддержку.

Сын Елизаветы II Чарльз, который после ее смерти стал королем Великобритании Карлом III, отметил в заявлении, что "смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, является моментом глубочайшей печали для меня и всех членов моей семьи". Он указал, что смерть Елизаветы II "будет сильно чувствоваться по всей стране".

В четверг вечером стало известно о смерти королевы Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет. Британские СМИ отмечают, что ее сын наследный принц Чарльз немедленно, не дожидаясь коронации, становится королем Великобритании.

За период правления королевы в Великобритании сменились 15 премьер-министров. Она назначила Трасс на пост 6 сентября 2022 года.

Лиз Трасс Елизавета II
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