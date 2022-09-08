Британцы несут цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку в память о Елизавете II

В США и Франции приспустят флаги в связи с кончиной королевы Великобритании

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тысячи человек собрались у официальной королевской резиденции - Букингемского дворца, многие из них несут цветы к воротам в память о скончавшейся в четверг королеве Великобритании Елизавете II, сообщают британские СМИ.

Собравшиеся жители страны также поют гимн, в руках у многих - британские флаги.

У Виндзорского замка, который также является одной из резиденций британских монархов, тоже появились букеты цветов.

В рамках общенационального траура флаги над государственными зданиями по всей стране приспущены.

О смерти Елизаветы II сообщают и зрителям на спортивных мероприятиях. Так, на матче в Манчестере между командами "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад" перед началом игры провели минуту молчания. Игроки вышли на поле в повязках черного цвета.

В ряде других стран также приспустили национальные флаги в знак солидарности с Великобританией.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить флаг над Капитолием. Над Елисейским дворцом в Париже в пятницу также приспустят флаг. Мэр французской столицы Анна Идальго сообщила, что подсветка Эйфелевой башни будет отключена в знак памяти о Елизавете II.

Елизавета II скончалась ранее в четверг в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Теперь тело Елизаветы будет перевезено в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл. Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.

Смерть Елизаветы II означает, что ее старший сын, наследный принц Чарльз в возрасте 73 лет автоматически становится новым королем Великобритании.