Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.

"Королева мирно скончалась сегодня днем в замке Балморал", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Британские СМИ отмечают, что сын Елизаветы II, наследный принц Чарльз, немедленно, не дожидаясь коронации, становится королем Великобритании.

В заявлении также отмечается, что "король и королева-консорт останутся в замке Балморал сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра".

Ранее в четверг стало известно, что у врачей вызывало беспокойство состояние здоровья королевы. В шотландский замок Балморал начали съезжаться члены королевской семьи.

В июне 2022 года в стране отпраздновали 70-летие со дня восшествия королевы на британский трон. За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост 6 сентября 2022 года.

В 2015 году Елизавета II стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании. К тому моменту она провела на престоле уже 63 года.

Супруг королевы принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего сотого дня рождения.

Проблемы со здоровьем

В феврале 2022 года стало известно, что королева заразилась коронавирусом, у нее проявились легкие симптомы болезни.

В начале мая королева Великобритании пропустила открытие сессии парламента, тогда это объяснили тем, что она "продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью". Тронную речь прочел принц Уэльский Чарльз. До этого Елизавета II открывала каждую сессию парламента с 1952 года, за исключением 1959 и 1963 годов, когда была беременна.

В начале июля стало известно, что Елизавета II передаст принцу Чарльзу часть своих обязанностей. Корректировки в список обязанностей монарха были внесены впервые за десять лет.

Неожиданная наследница

Елизавета II - Елизавета Александра Мария - родилась в семье герцога и герцогини Йоркских родилась 21 апреля 1926 года.

Изначально не предполагалось, что принцесса когда-нибудь станет королевой, так как после Георга V - дедушки Елизаветы II - главой государства должен был стать ее дядя Эдуард VIII. Однако Эдуард VIII отрекся от престола после 10 месяцев правления, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Таким образом, монархом Великобритании и королевств Содружества стал его младший брат Георг VI, а Елизавета II стала неожиданной наследницей престола.

Принцесса Йоркская получила домашнее образование, в основном в гуманитарных областях. Она практически самостоятельно выучила французский язык. Елизавета II с самого детства занималась верховой ездой и разведением собак. Особенно она любила собак породы корги.

Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, когда принцессе было всего 10 лет. Её отец стал королем Великобритании и вместе с семьей переехал в Букингемский дворец. Следующий претендент на трон, брат Георга VI Генри, последовал примеру старшего брата и отказался от права престолонаследия. Так Елизавета II стала основной наследницей трона Великобритании.

В 1944 году, во время Второй мировой войны, будущая королева стала одним из пяти государственных советников, получив право выполнять функции короля в его отсутствие. Позже, в 1945 году, принцесса вступила в женские отряды самообороны, прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. Церемония коронации, прошедшая уже в 1953 году, транслировалась по национальному телевидению - это первый подобный случай в истории.

Семья

В 1947 году будущая королева вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена. Супружество стало самым продолжительным королевским браком в истории - пара прожила вместе почти 74 года, пока их не разлучила смерть принца Эдинбургского в 2021 году.

В браке родились принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Наследником престола является принц Чарльз, за ним - его старший сын принц Уильям, следующие по порядку - дети Уильяма Джордж, Шарлотта и Луи. У королевы восемь внуков и 12 правнуков.

Путешествия по миру

Будучи номинальным правителем, Елизавета II в основном исполняла представительские функции. Она часто встречалась со знаменитостями и мировыми лидерами, в том числе с Никитой Хрущевым, Юрием Гагариным, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом.

Елизавета II стала первым монархом, совершившим кругосветное путешествие. Земной шар она объехала в 1954 году.

В 1986 году, когда королева плыла в Австралию на своей личной яхте, в бывшей британской колонии Аден началась гражданская война. Елизавета II приказала войти в территориальные воды Йемена и приняла на борт 1068 человек. Позже эта яхта стала музеем.

В 1994 году королева посетила Россию. Визит стал первой поездкой в страну британского монарха со времен прадеда Елизаветы II Эдуарда VII. Королева побывала в Москве и Петербурге, где посетила многие исторические и культурные места.

Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия закрыла для СМИ пограничную зону с Россией

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Мировые лидеры соболезнуют в связи с кончиной Елизаветы II

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

Военная операция на Украине

Дрон со взрывчаткой атаковал здание администрации Энергодара

Эстония с 19 сентября закроет въезд россиянам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });