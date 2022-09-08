Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.

"Королева мирно скончалась сегодня днем в замке Балморал", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Британские СМИ отмечают, что сын Елизаветы II, наследный принц Чарльз, немедленно, не дожидаясь коронации, становится королем Великобритании.

В заявлении также отмечается, что "король и королева-консорт останутся в замке Балморал сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра".

Ранее в четверг стало известно, что у врачей вызывало беспокойство состояние здоровья королевы. В шотландский замок Балморал начали съезжаться члены королевской семьи.

В июне 2022 года в стране отпраздновали 70-летие со дня восшествия королевы на британский трон. За период ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которую королева назначила на пост 6 сентября 2022 года.

В 2015 году Елизавета II стала самым долго правящим монархом в истории Великобритании. К тому моменту она провела на престоле уже 63 года.

Супруг королевы принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, за два месяца до своего сотого дня рождения.

Проблемы со здоровьем

В феврале 2022 года стало известно, что королева заразилась коронавирусом, у нее проявились легкие симптомы болезни.

В начале мая королева Великобритании пропустила открытие сессии парламента, тогда это объяснили тем, что она "продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью". Тронную речь прочел принц Уэльский Чарльз. До этого Елизавета II открывала каждую сессию парламента с 1952 года, за исключением 1959 и 1963 годов, когда была беременна.

В начале июля стало известно, что Елизавета II передаст принцу Чарльзу часть своих обязанностей. Корректировки в список обязанностей монарха были внесены впервые за десять лет.

Неожиданная наследница

Елизавета II - Елизавета Александра Мария - родилась в семье герцога и герцогини Йоркских родилась 21 апреля 1926 года.

Изначально не предполагалось, что принцесса когда-нибудь станет королевой, так как после Георга V - дедушки Елизаветы II - главой государства должен был стать ее дядя Эдуард VIII. Однако Эдуард VIII отрекся от престола после 10 месяцев правления, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Таким образом, монархом Великобритании и королевств Содружества стал его младший брат Георг VI, а Елизавета II стала неожиданной наследницей престола.

Принцесса Йоркская получила домашнее образование, в основном в гуманитарных областях. Она практически самостоятельно выучила французский язык. Елизавета II с самого детства занималась верховой ездой и разведением собак. Особенно она любила собак породы корги.

Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, когда принцессе было всего 10 лет. Её отец стал королем Великобритании и вместе с семьей переехал в Букингемский дворец. Следующий претендент на трон, брат Георга VI Генри, последовал примеру старшего брата и отказался от права престолонаследия. Так Елизавета II стала основной наследницей трона Великобритании.

В 1944 году, во время Второй мировой войны, будущая королева стала одним из пяти государственных советников, получив право выполнять функции короля в его отсутствие. Позже, в 1945 году, принцесса вступила в женские отряды самообороны, прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля и получила звание лейтенанта.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. Церемония коронации, прошедшая уже в 1953 году, транслировалась по национальному телевидению - это первый подобный случай в истории.

Семья

В 1947 году будущая королева вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена. Супружество стало самым продолжительным королевским браком в истории - пара прожила вместе почти 74 года, пока их не разлучила смерть принца Эдинбургского в 2021 году.

В браке родились принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Наследником престола является принц Чарльз, за ним - его старший сын принц Уильям, следующие по порядку - дети Уильяма Джордж, Шарлотта и Луи. У королевы восемь внуков и 12 правнуков.

Путешествия по миру

Будучи номинальным правителем, Елизавета II в основном исполняла представительские функции. Она часто встречалась со знаменитостями и мировыми лидерами, в том числе с Никитой Хрущевым, Юрием Гагариным, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и патриархом Кириллом.

Елизавета II стала первым монархом, совершившим кругосветное путешествие. Земной шар она объехала в 1954 году.

В 1986 году, когда королева плыла в Австралию на своей личной яхте, в бывшей британской колонии Аден началась гражданская война. Елизавета II приказала войти в территориальные воды Йемена и приняла на борт 1068 человек. Позже эта яхта стала музеем.

В 1994 году королева посетила Россию. Визит стал первой поездкой в страну британского монарха со времен прадеда Елизаветы II Эдуарда VII. Королева побывала в Москве и Петербурге, где посетила многие исторические и культурные места.