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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:45

Что случилось этой ночью: пятница, 9 сентября

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II, заявление ООН об опасениях из-за масштабных поставок оружия, правило о выдаче валюты в рублях без привязки к официальному курсу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она умерла в замке Балморал на 97-м году жизни. В Великобритании ожидается как минимум 10 дней траура в связи с кончиной королевы, после чего состоятся ее похороны. Старший сын Елизаветы II, наследный принц Чарльз в возрасте 73 лет автоматически становится новым королем Великобритании.

- В ООН заявили, что испытывают опасения при масштабных поставках оружия в зоны конфликта. Международное сообщество должно использовать доступные механизмы для контроля притока вооружений, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу на заседании СБ ООН по теме Украины.

- Валюту с открытых после 9 сентября счетов выдадут в рублях без привязки к официальному курсу. Привязка к официальному курсу ЦБ сохраняется для валюты, зачисленной с 9 марта до 9 сентября 2022 года.

- США увеличат военное присутствие в странах Балтии. Вашингтон также станет чаще проводить учения в государствах региона.

- ВКС России ликвидировали в Идлибе лагерь "Джабхат ан-Нусры" и более 120 боевиков. Террористы из этой организации, запрещенной в РФ, проводят съемку постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, отметили в российском Минобороны.

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