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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Байден и Трасс договорились продолжить совместно противодействовать России, Китаю и Ирану

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и новый британский премьер Лиз Трасс в ходе телефонного разговора подтвердили готовность углублять сотрудничество между двумя странами, в том числе по противодействию России в связи с украинским конфликтом, Китаю и Ирану, сообщил Белый дом.

"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины (...), решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили особые отношения между двумя странами и выразили готовность к дальнейшему углублению этих связей, добавили в Белом доме.

Байден поздравил Трасс с вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

Лиз Трасс Джо Байден
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